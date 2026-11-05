शेयर बाजार में जोरदार तेजी

अमेरिकी चुनाव के नतीजों का भारतीय शेयर बाजार पर दिखा असर, सेंसेक्स 1,477 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:22 am Nov 05, 202610:22 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार (5 नवंबर) को जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। सुबह करीब 9:45 बजे सेंसेक्स 1,477.01 अंक या 1.91 प्रतिशत बढ़कर 78,778.41 पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी 411.85 अंक या 1.72 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,372.45 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। बाजार में इस तेजी के पीछे कई बड़े कारण रहे, जिनसे निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है।