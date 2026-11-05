अमेरिकी चुनाव के नतीजों का भारतीय शेयर बाजार पर दिखा असर, सेंसेक्स 1,477 अंक उछला
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार (5 नवंबर) को जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। सुबह करीब 9:45 बजे सेंसेक्स 1,477.01 अंक या 1.91 प्रतिशत बढ़कर 78,778.41 पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी 411.85 अंक या 1.72 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,372.45 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। बाजार में इस तेजी के पीछे कई बड़े कारण रहे, जिनसे निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है।
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कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मिला सहारा
बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट रही है।
ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव पिछले कारोबारी सत्र में 8.7 प्रतिशत गिरने के बाद गुरुवार को एक प्रतिशत और नीचे आकर 93.5 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।
माना जा रहा है कि अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत से ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल का युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है। इससे तेल बाजार पर दबाव आया।
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विदेशी निवेशकों ने बाजार में लगाए 7,284 करोड़ रुपये
विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी ने भी बाजार को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है। इन निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 7,284 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।
इसके साथ ही, उनकी लगातार खरीदारी का सिलसिला 4 कारोबारी सत्रों तक पहुंच गया। विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार पैसा लगाए जाने से बाजार में खरीदारी का माहौल मजबूत हुआ।
इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा और प्रमुख शेयर सूचकांकों को ऊपर जाने में मदद मिली।
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अमेरिकी बाजारों में तेजी का भी दिखा असर
वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी भारतीय शेयर बाजार को सहारा दिया।
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों पर नियंत्रण हासिल किया। इसके बाद बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में तेज उछाल आया। चुनावी नतीजों से वहां राजनीतिक स्थिति को लेकर स्पष्टता बढ़ी है।
इसका असर दूसरे देशों के शेयर बाजारों पर भी पड़ा और भारतीय निवेशकों का रुख सकारात्मक बना रहा, जिससे घरेलू बाजार में तेजी दर्ज की गई।