अगस्त में UPI लेनदेन ने तोड़ा रिकॉर्ड

अगस्त में UPI लेनदेन ने तोड़ा रिकॉर्ड, पहली बार 24 अरब के पार पहुंचा आंकड़ा

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:27 pm Sep 01, 202603:27 pm

क्या है खबर?

अगस्त में UPI के इस्तेमाल ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार एक महीने में UPI ट्रांजैक्शन की संख्या 24 अरब से ऊपर पहुंच गई। ताजा आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में 29.8 लाख करोड़ रुपये के 24.5 अरब पेमेंट हुए। जुलाई में 23.7 अरब ट्रांजैक्शन दर्ज हुए थे। इस तरह पेमेंट की संख्या में करीब 3.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, अगस्त में ट्रांजैक्शन की कुल रकम जुलाई के 29.9 लाख करोड़ रुपये से थोड़ी कम रही।