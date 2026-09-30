अक्टूबर में बदलेंगे कई जरूरी नियम

अक्टूबर से बदलेंगे FD, ATM, LPG, NPS और UPI समेत ये वित्तीय नियम

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:47 am Sep 30, 202607:47 am

क्या है खबर?

अक्टूबर, 2026 में बैंकिंग, बचत, टैक्स और रोजमर्रा की खरीदारी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है। इनका असर बैंक ग्राहकों, बड़े निवेशकों, LPG उपभोक्ताओं, टैक्सपेयर्स और प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर पड़ सकता है। 1 अक्टूबर से FD, SBI ATM, BSBD खाते, LPG और NPS से जुड़े नियम बदलेंगे। वहीं 15 अक्टूबर से UPI भुगतान का नया ढांचा लागू होगा। इसके अलावा, RBI की MPC बैठक और छोटी बचत की ब्याज दरों पर भी नजर रहेगी।