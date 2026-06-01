UPI से मई में रिकॉर्ड लेन-देन हुआ है

UPI से मई में हुआ रिकॉर्ड 29.9 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

गर्मियों में यात्रा और IPL 2026 के आयोजन के कारण यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से मई में लेन-देन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मूल्य के हिसाब से लेन-देन 29.90 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। अप्रैल में लेन-देन का मूल्य 29.03 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि मई, 2025 में यह 25.14 लाख करोड़ रुपये था। इसमें सालाना आधार पर 19 फीसदी की वृद्धि हुई है।