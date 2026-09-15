UPI भुगतान पर शुल्क की दर तय

2,000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क, 15 अक्टूबर से नियम लागू

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:27 pm Sep 15, 202607:27 pm

क्या है खबर?

UPI भुगतान पर लगने वाले शुल्क की दर तय हो गई है। आज (15 सितंबर) नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने घोषणा की कि 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर मर्चेंट्स को MDR देना होगा। यह नियम ग्राहक से दुकानदार को किए जाने वाले भुगतान पर लागू होगा। हालांकि, 2,000 रुपये तक के UPI भुगतान पर ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे छोटे भुगतान करने वालों को राहत मिलेगी।