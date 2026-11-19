UPI पेमेंट पर लगने वाला चार्ज टल सकता है

UPI पेमेंट पर शुल्क 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद लागू होने की संभावना

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:18 pm Nov 19, 202612:18 pm

क्या है खबर?

UPI से भुगतान करने वाले व्यापारियों को लगने वाला प्रस्तावित चार्ज फिलहाल टल सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इसे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद लागू कर सकती है। इसकी वजह व्यापारियों और कारोबारी संगठनों का विरोध बताया जा रहा है। हालांकि, इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी काफी हद तक पूरी हो चुकी है, लेकिन सरकार और संबंधित संस्थाएं अभी तारीख पर सहमत नहीं हैं।