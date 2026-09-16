UPI भुगतान पर शुल्क का असर

UPI भुगतान पर शुल्क का असर, ATM कंपनियों के शेयरों में उछाल

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:29 pm Sep 16, 202602:29 pm

क्या है खबर?

UPI भुगतान पर शुल्क लगने की चर्चा के बीच कैश मैनेजमेंट कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। 16 सितंबर को रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज और CMS इंफो सिस्टम्स के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। बाजार में उम्मीद है कि बड़े डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगने से कुछ लोग नकद लेनदेन की ओर लौट सकते हैं। इसी संभावना के चलते कैश संभालने और पहुंचाने वाली कंपनियों पर निवेशकों का ध्यान बढ़ा है।