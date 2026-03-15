अनएकेडमी को खरीदेने की तैयारी कर अपग्रेड ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं

अपग्रेड खरीदेगी प्रतिद्वंद्वी एडटेक कंपनी अनएकेडमी, शेयरों के जरिए होगा सौदा

क्या है खबर?

एडटेक कंपनी अपग्रेड ने प्रतिद्वंद्वी अनएकेडमी को पूरी तरह से शेयर लेनदेन के माध्यम से अधिग्रहित करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी के संस्थापकों रॉनी स्क्रूवाला और गौरव मुंजाल ने एक्स पर पोस्ट में इसकी घोषणा की। मुंजाल ने बताया कि प्रस्तावित अधिग्रहण 100 फीसदी शेयर स्वैप के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सौदे का मूल्यांकन लेनदेन पूरा होने और नियामक संबंधी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा।