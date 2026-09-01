अपग्रेड ने अनअकैडमी का अधिग्रहण पूरा किया

अपग्रेड ने 1,900 करोड़ रुपये में खरीदी अनअकैडमी, कंपनी को क्या मिलेगा फायदा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:32 pm Sep 01, 202602:32 pm

क्या है खबर?

रॉनी स्क्रूवाला की कंपनी अपग्रेड ने अनअकैडमी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। अनअकैडमी के सह-संस्थापक और CEO गौरव मुंजाल ने बताया कि यह सौदा 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,900 करोड़ रुपये) से थोड़ा ज्यादा में हुआ है। यह रकम कंपनी के 3.44 अरब डॉलर के सबसे ऊंचे मूल्यांकन से काफी कम है। यूनअकैडमी ने महामारी के दौरान तेजी से बढ़ने के बाद अपने कारोबार को छोटा किया और अब ज्यादा टिकाऊ बिजनेस पर ध्यान दे रही थी।