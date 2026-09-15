अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5 प्रतिशत हुई, छह महीने के निचले स्तर पर पहुंची

अगस्त में ग्रामीण बेरोजगारी दर घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 4.5 प्रतिशत थी।

यह जनवरी, 2026 के बाद गांवों में बेरोज़गारी का सबसे कम स्तर है। दूसरी ओर, शहरों में बेरोजगारी दर बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 6.7 प्रतिशत थी।

इससे साफ है कि देश की कुल बेरोजगारी दर में सुधार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने के कारण आया है। ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं, दोनों की बेरोजगारी में कमी दर्ज हुई।