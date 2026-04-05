UIDAI दे रही इंटर्नशिप करने का मौका, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन

उम्मीदवार आधिकारिक सूचना में दिए गए QR कोड को स्कैन करके या विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकरण ने पात्रता, अवधि और चयन मानदंड का विवरण भी दिया है। इंटर्नशिप कार्यक्रम में आकर्षक छात्रवृत्ति देने का भी उल्लेख किया गया है, हालांकि घोषणा में सटीक राशि का खुलासा नहीं किया गया है। UIDAI ने बताया कि विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं के आधार पर उपलब्ध पदों की संख्या भिन्न हो सकती है।

अनुभव

आवेदकों को मिलेगा कई क्षेत्रों का अनुभव

यह इंटर्नशिप बेंगलुरु स्थित UIDAI के प्रौद्योगिकी केंद्र में होगी। यह केंद्र आधार इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रमुख तकनीकी कार्यों का संचालन करता है, जिससे यह भारत में डिजिटल पहचान सिस्टम्स का एक प्रमुख केंद्र बन जाता है। चयनित उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर पहचान सिस्टम्स, डाटा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं पर काम करने का अनुभव मिलेगा। UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आंतरिक आवश्यकताओं के आधार पर इंटर्नशिप के पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।