AI के कम क्रेज के बावजूद भारतीय शेयर दिलाएंगे मोटा मुनाफा, UBS का बड़ा दावा
निवेश बैंक और फाइनेंस सर्विस फर्म UBS के रणनीतिकार मानते हैं कि भारतीय शेयर बाजार मुनाफा देते रह सकते हैं, भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का क्रेज अभी यहां उतना जोर नहीं पकड़ पाया हो।
ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स के रणनीतिकार सुनील तिरमलई के मुताबिक, अच्छी कमाई, स्थिर घरेलू निवेश और बाजार के अनुकूल हालात तरक्की की वजह बन रहे हैं। जहां एक तरफ UBS अभी बड़ी IT कंपनियों को लेकर सतर्क है, वहीं उनका मानना है कि छोटी टेक कंपनियां नए रुझानों को बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं।
विदेशी निवेशक कर रहे भारतीय शेयरों में वापसी
विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में फिर से दिलचस्पी दिखा रहे हैं, खासकर बैंक और वित्तीय कंपनियों के साथ-साथ उन मिडकैप कंपनियों में, जिनकी लंबे समय तक टिके रहने की मजबूत क्षमता है।
UBS इस उम्मीद की मुख्य वजह बेहतर क्रेडिट ग्रोथ और स्वस्थ बैंकों को बताती है। मजबूत ग्राहकों की मांग की वजह से निवेश के दूसरे अच्छे क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा, रिन्यूएबल एनर्जी, रक्षा क्षेत्र में खर्च और रोजमर्रा की जरूरी चीजें शामिल हैं।