AI के कम क्रेज के बावजूद भारतीय शेयर दिलाएंगे मोटा मुनाफा, UBS का बड़ा दावा

विदेशी निवेशक कर रहे भारतीय शेयरों में वापसी

विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में फिर से दिलचस्पी दिखा रहे हैं, खासकर बैंक और वित्तीय कंपनियों के साथ-साथ उन मिडकैप कंपनियों में, जिनकी लंबे समय तक टिके रहने की मजबूत क्षमता है।

UBS इस उम्मीद की मुख्य वजह बेहतर क्रेडिट ग्रोथ और स्वस्थ बैंकों को बताती है। मजबूत ग्राहकों की मांग की वजह से निवेश के दूसरे अच्छे क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा, रिन्यूएबल एनर्जी, रक्षा क्षेत्र में खर्च और रोजमर्रा की जरूरी चीजें शामिल हैं।