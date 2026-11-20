यूबीसॉफ्ट में फिर छंटनी

यूबीसॉफ्ट में फिर छंटनी, 166 कर्मचारियों की गई नौकरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:12 am Nov 20, 202609:12 am

क्या है खबर?

गेमिंग इंडस्ट्री में नौकरियों पर संकट लगातार बढ़ रहा है। मशहूर गेम कंपनी यूबीसॉफ्ट ने अपने मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सिटी स्टूडियो से 166 कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है। GamesIndustry.biz की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें ज्यादातर कर्मचारी गेम बनाने और सहयोग से जुड़े विभागों में काम करते थे। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कंपनी अपने कई प्रोजेक्ट रद्द या नए सिरे से तैयार कर रही है और खर्च घटाने में जुटी है।