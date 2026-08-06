उबर लाएगी 1.20 लाख ड्राइवरलेस गाड़ियां

उबर लाएगी 1.20 लाख ड्राइवरलेस गाड़ियां, ड्राइवरों की नौकरी पर क्या होगा असर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:20 pm Aug 06, 202601:20 pm

क्या है खबर?

राइड-हेलिंग कंपनी उबर ने सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक पर अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। कंपनी आने वाले वर्षों में करीब 1.20 लाख ड्राइवरलेस गाड़ियां उतारने के लिए 10 अरब डॉलर से अधिक (लगभग 960 अरब रुपये) निवेश करेगी। उबर का लक्ष्य दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोनॉमस टैक्सी प्लेटफॉर्म बनाना है। कंपनी इस क्षेत्र में वेमो और टेस्ला जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी कर रही है और अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रही है।