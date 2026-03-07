उबर ने इंटर-सिटी बस टिकट सर्विस शुरू की है

उबर ने भारत से शुरू की इंटर-सिटी बस टिकट सर्विस, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

राइड-हेलिंग कंपनी उबर ने अपने ऐप पर इंटर-सिटी बस टिकट सेवा शुरू कर दी है। कंपनी ने घोषणा की कि भारत इस सेवा को शुरू करने वाला उसका पहला वैश्विक बाजार बन गया है। इस सेवा को शुरू करने के लिए उसने इक्सिगो की अभिबस के साथ साझेदारी की है। यह नई सुविधा उबर के इंटर-सिटी पोर्टफोलियो का विस्तार करती है, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की बस यात्राओं की योजना बनाने और बुक करने की सुविधा मिलती है।