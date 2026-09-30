तुकाराम मुंडे के FDA ने खाद्य सुरक्षा में AI का किया इस्तेमाल

तुकाराम मुंडे के FDA ने खाद्य सुरक्षा में AI का किया इस्तेमाल, 12,000 से ज्यादा जांच

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:41 pm Sep 30, 202606:41 pm

क्या है खबर?

कमिश्नर तुकाराम मुंडे की अगुवाई में महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चला गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य का FDA अब निगरानी और कार्रवाई को बेहतर बनाने के लिए AI और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। तकनीक का उद्देश्य अधिकारियों को हटाना नहीं, बल्कि उनकी क्षमता बढ़ाना है। AI से शिकायतों, जांच और पुराने मामलों की जानकारी को एक साथ देखकर जरूरी कार्रवाई पर ध्यान दिया जा सकेगा।