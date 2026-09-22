TRAI ने कम वैलिडिटी वाले सस्ते वॉयस-SMS प्लान लाने का निर्देश दिया है

TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया कम वैलिडिटी वाला सस्ता वॉयस-SMS प्लान लाने का आदेश

क्या है खबर?

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए कम वैलिडिटी वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) प्लान लाना अनिवार्य कर दिया है। ये ज्यादा सस्ते और फ्लेक्सिबल होंगे और इनमें केवल वॉयस और SMS की सुविधा होगी। यह निर्देश टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशंस, 2026 में दिया गया है। इसका मकसद कम आय वाले ग्राहकों और ऐसे यूजर्स को ज्यादा विकल्प और सस्ते प्लान देना है, जिन्हें साथ में जोड़े गई डाटा सर्विस की जरूरत नहीं है।