BCCL और OpenAI के बीच साझेदारी हुई है

ChatGPT पर दिखेगा TOI-ET की खबरें, BCCL और OpenAI के बीच साझेदारी

क्या है खबर?

बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (BCCL) ने OpenAI के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग का मकसद ChatGPT पर समाचार खोजने के अनुभव को बेहतर बनाना है, जिसके लिए BCCL के प्रकाशनों- टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) और इकोनॉमिक टाइम्स (ET) से कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। इस समझौते के तहत चैटबॉट पर यूजर के सवालों के जवाब में संबंधित कंटेंट दिखाया जाएगा, साथ ही पूरी जानकारी के लिए मूल स्टोरी का श्रेय और लिंक भी दिए जाएंगे।