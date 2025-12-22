यह टेक कंपनी अपने कर्मचारियों को 1.5 करोड़ रुपये का फ्लैट कर रही गिफ्ट

यह टेक कंपनी अपने कर्मचारियों को 1.5 करोड़ रुपये का फ्लैट कर रही गिफ्ट
क्या है खबर?
चीन की एक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी ने कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखने के लिए अलग रास्ता चुना है। झेजियांग गुओशेंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने अपने लंबे समय से काम कर रहे भरोसेमंद कर्मचारियों को इनाम के तौर पर घर देने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि सैलरी या बोनस से आगे बढ़कर स्थायी सुरक्षा देना जरूरी है। इसी सोच के तहत, कंपनी कर्मचारियों को फ्लैट देने की योजना पर काम कर रही है।
योजना
3 साल में 18 फ्लैट देने की योजना
कंपनी ने ऐलान किया है कि वह 3 साल में कुल 18 रेजिडेंशियल फ्लैट कर्मचारियों को देगी। हर फ्लैट की कीमत करीब 1.3 से 1.5 करोड़ रुपये बताई गई है। यह पहल हाल के वर्षों में चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सबसे खास कर्मचारी योजनाओं में मानी जा रही है। कंपनी में 450 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और 2024 में इसका कारोबार लगभग 7 करोड़ डॉलर (लगभग 630 करोड़ रुपये) तक पहुंचा था।
जरूरत
कर्मचारियों की जरूरत देखकर बनाई गई योजना
कंपनी के जनरल मैनेजर के अनुसार, यह योजना उन कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो दूसरे इलाकों से आकर काम करते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए किराए पर रहना महंगा और अस्थिर होता है, जबकि घर खरीदना बहुत मुश्किल होता है। सभी फ्लैट कंपनी के प्लांट से 5 किलोमीटर के दायरे में हैं, जिससे रोज का सफर आसान हो जाता है और काम-जीवन संतुलन बेहतर होता है।
हक
5 साल बाद मिलेगा पूरा मालिकाना हक
कर्मचारियों को फ्लैट तुरंत मिल जाएगा, लेकिन पूरा मालिकाना हक 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद दिया जाएगा। इस दौरान कर्मचारियों को सिर्फ मरम्मत का खर्च उठाना होगा, घर की पूरी कीमत नहीं देनी होगी। कंपनी का मानना है कि इससे कर्मचारी लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, टर्नओवर घटेगा और काम की गुणवत्ता बेहतर होगी। कंपनी पहले ही सभी 18 फ्लैट खरीद चुकी है। यह योजना कर्मचारियों के भविष्य और स्थिरता मजबूत करेगी।