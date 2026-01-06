पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम्स में मिलता है सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए कितना देती हैं ब्याज
क्या है खबर?
पोस्ट ऑफिस की स्कीम ग्रामीण इलाकों में सबसे अच्छा निवेश विकल्प बना हुआ है। इसकी वजह जोखिम की चिंता के बिना अच्छा रिटर्न मिलना है। अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से लोग इन योजनाओं में निवेश करते हैं। इसका एक फायदा यह होता है कि यहां आपको एक निश्चित रिटर्न मिलता है। सरकार इनकी ब्याज दरें हर तिमाही घोषित करती है। आइये जानते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम कौनसी हैं।
NSC
NSC में मिलेगा 7.7 प्रतिशत ब्याज
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक लोकप्रिय सरकार समर्थित निश्चित आय बचत योजना है, जो आयकर अधिनियम की धारा 80 C के तहत गारंटीकृत रिटर्न और टैक्स कटौती लाभ प्रदान करती है। इसे भारतीय निवासियों के बीच छोटी से मध्यम बचत को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है। सरकार ने जनवरी से मार्च के लिए NSC की ब्याज दर को पहले के समान 7.7 प्रतिशत रखा है।
मासिक आय
इस स्कीम में हर महीने होगी कमाई
डाकघर मासिक आय योजना (POMIS): यह वित्त मंत्रालय से मान्यता प्राप्त निवेश योजना है, जिसमें 7.4 फीसदी की ब्याज दर मिलती है। इस योजना में ब्याज मासिक रूप से दिया जाता है। महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना (MSSC): यह एक लघु बचत पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित रूप से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह डाकघरों और कुछ बैंकों में उपलब्ध है और इस समय इसकी ब्याज दर 7.5 फीसदी है।
ब्याज
इन योजनाओं में मिलता है FD से ज्यादा ब्याज
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): यह बालिकाओं के लिए एक विशेष बचत योजना है। आप डाकघर में 10 वर्ष तक की अपनी बेटी के नाम पर SSY खाता खोल सकते हैं। इस समय इस योजना की ब्याज दर 8.2 फीसदी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम: यह एक लघु बचत योजना है, जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसमें 8.2 फीसदी ब्याज मिलेगा, जो कई बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर दिए जाने वाले ब्याज से अधिक है।