ITR भरते समय ये गलतियां बन सकती हैं नोटिस की वजह

कई लोग यह सोचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG की जानकारी नहीं देते कि यह तय सीमा तक टैक्स मुक्त है।

अगर किसी वित्त वर्ष में लाभ छूट की सीमा के भीतर भी है, तब भी उसकी जानकारी ITR में देना जरूरी है।

शेयर और म्यूचुअल फंड से जुड़े लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद रहती है, इसलिए इसे छिपाना सही नहीं माना जाता और पूरी जानकारी सही तरीके से भरनी चाहिए।