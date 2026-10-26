1 नवंबर से LPG से जुड़े नियमों में बदलाव

अगले महीने से LPG गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में होगा ये बदलाव

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:15 pm Oct 26, 202603:15 pm

क्या है खबर?

अगले महीने से LPG से जुड़े कुछ अहम बदलाव होने जा रहे हैं। 1 नवंबर से घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोगों को नए अपडेट पर ध्यान देना होगा। इन बदलावों में गैस सब्सिडी के लिए e-KYC और सिलेंडर की कीमतों से जुड़े नियम शामिल हैं। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में नवंबर की शुरुआत में उपभोक्ताओं को कुछ नए अपडेट मिल सकते हैं।