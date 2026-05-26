टीमटेक के IPO को मिला 20 फीसदी उछाल, निवेशकों की हुई चांदी

IPO को मिले 5.29 गुना ज्यादा खरीदार

यह IPO सिर्फ 3 दिन के लिए खुला था, लेकिन इसे 5.29 गुना ओवरसब्सक्राइब किया गया। इसमें आम निवेशकों ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और उनके द्वारा मांगी गई शेयरों की तादाद उपलब्ध शेयरों से 6 गुना से भी ज्यादा थी। इस IPO से 50.15 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।

कंपनी का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल नई मैन्युफैक्चरिंग मशीनें खरीदने, कर्ज चुकाने और रोजाना के कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए किया जाएगा।

टीमटेक हैदराबाद में स्थित एक कंपनी है। यह मॉड्यूलर फॉर्मवर्क सिस्टम्स बनाने में माहिर है, जिसका इस्तेमाल इमारतों की दीवारें और पुलों जैसी बड़ी चीजें बनाने के लिए किया जाता है।