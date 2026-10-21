टेस्ला और स्पेस-X का हो सकता है विलय, एलन मस्क ने दिए संकेत

स्पेस-X ने तीसरी तिमाही में 4.4 अरब डॉलर का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसे 1.1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था।

कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 161 प्रतिशत बढ़कर 14.58 अरब डॉलर पहुंच गया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ा कारोबार अहम रहा, जिससे 7.56 अरब डॉलर की कमाई हुई।

कंपनी मुख्य रूप से दूसरी कंपनियों को डाटा सेंटर की कंप्यूटिंग क्षमता किराये पर देकर यह आय हासिल कर रही है।