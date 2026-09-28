टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस में बदलाव का प्रस्ताव दिया, जानिए क्या है इसकी मंशा

ट्रस्ट्स ने कहा कि 31 मार्च, 2026 तक इस मिली-जुली कंपनी का परिचालन राजस्व 1.05 लाख करोड़ रुपये होगा, जबकि वित्तीय संपत्ति से होने वाली आय 40,072 करोड़ रुपये होगी।

इसलिए, प्रस्तावित यूनिट NBFC के तौर पर वर्गीकरण के लिए मुख्य व्यावसायिक मानदंडों को पूरा नहीं करेगी।

ट्रस्ट ने कहा, "क्योंकि प्रस्तावित पुनर्गठन पूरा होने के बाद TSPL एक CIC नहीं रहेगी, इसलिए उसे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करना होगा।" प्रस्तावित विलय के लिए RBI से पहले मंजूरी लेनी होगी।