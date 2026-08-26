टाटा स्टील को GST केस में बड़ी राहत

टाटा स्टील को GST केस में बड़ी राहत, 890 करोड़ रुपये की टैक्स मांग रद्द

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:35 pm Aug 26, 202607:35 pm

क्या है खबर?

टाटा स्टील को लंबे समय से चल रहे GST विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कंपनी के खिलाफ 890.52 करोड़ रुपये की टैक्स मांग रद्द कर दी। इसके साथ ही इतनी ही रकम की पेनल्टी और उस पर लगने वाला ब्याज भी खत्म हो गया। हालांकि, फैसले के बाद भी टैक्स विभाग के पास कुछ शर्तों के तहत कंपनी के खिलाफ नई कार्रवाई शुरू करने का विकल्प मौजूद रहेगा।