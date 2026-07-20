टाटा बना रही हर साल 100 नए वेस्टसाइड स्टोर खोलने की योजना

टाटा बना रही हर साल 100 नए वेस्टसाइड स्टोर खोलने की योजना

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:28 pm Jul 20, 202601:28 pm

क्या है खबर?

टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड अपनी प्रीमियम फैशन चेन वेस्टसाइड का तेजी से विस्तार करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अब हर साल करीब 100 नए स्टोर खोलने की योजना बना रही है। फिलहाल कंपनी हर साल केवल 10 से 15 नए स्टोर शुरू करती है। पिछले वित्त वर्ष के अंत तक वेस्टसाइड के देशभर में करीब 300 स्टोर संचालित हो रहे थे, जिनकी संख्या अब तेजी से बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है।