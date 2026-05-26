टाटा समूह के शेयर्स में आया उछाल, बोर्ड बैठक में सुधार की उम्मीद से बना माहौल

घाटे के बावजूद तेजस के शेयर बढ़े

शुरुआती कारोबार में जोरदार उछाल के बाद तेजस नेटवर्क्स के शेयर्स 4.6 फीसदी ऊपर चढ़ गए, वहीं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर्स में भी 3 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

हालांकि, इस तेजी के बावजूद, तेजस नेटवर्क्स को पिछली तिमाही में 211.34 करोड़ रुपये का बड़ा घाटा हुआ है, जो पिछले साल के 71.80 करोड़ रुपये के घाटे से कहीं ज्यादा है।

इसके साथ ही, समूह के अनलिस्टेड कारोबारों को भी और ज्यादा घाटा होने की आशंका है, जो करीब 29,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

बोर्ड की बैठक में एयर इंडिया के एकीकरण और EV बैटरी बिजनेस को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान दिया जाएगा।