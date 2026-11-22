ताइवान में AI शेयर में भारी बिकवाली के चलते बाजार में गिरावट दर्ज हुई

ताइवान ने गिरते शेयर बाजार को सहारा देने के लिए उठाया कदम, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों में वैश्विक स्तर पर बिकवाली तेज होने के बीच ताइवान ने अपने शेयर बाजार को स्थिर करने के लिए कदम उठाए हैं। इस दौरान बेंचमार्क सूचकांक TAIEX में 3 दशकों से भी अधिक समय में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। फाइनेंशियल सुपरवाइजरी कमीशन (FSC) ने शॉर्ट सेलिंग पर नई पाबंदियां लगाई हैं। इनमें एक यह है कि पिछले दिन के क्लोजिंग भाव से नीचे के भाव पर शॉर्ट सेलिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।