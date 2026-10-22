स्विगी का घाटा घटकर 922 करोड़ रुपये हुआ, पिछली तिमाही के मुकाबले बढ़ा नुकसान

स्विगी की इंस्टामार्ट सेवा के तेजी से विस्तार के कारण कंपनी का खर्च बढ़ रहा है।

इंस्टामार्ट के जरिए लोग घर बैठे किराने का सामान मंगाते हैं। कंपनी के कामकाज से जुड़े एक खास हिसाब में घाटा भी बढ़ा है। जून तिमाही में यह 651 करोड़ रुपये था, जो सितंबर तिमाही में बढ़कर 760 करोड़ रुपये हो गया।

स्विगी से हर महीने सामान मंगाने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। सितंबर में ऐसे ग्राहकों की संख्या 2.78 करोड़ हो गई।