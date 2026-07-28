स्विगी इंस्टामार्ट के CEO अमितेश झा ने दिया इस्तीफा, नंदिता सिन्हा संभालेंगी कमान

कंपनी ने आज (28 जुलाई) बताया है कि अमितेश के बाद मिंत्रा की पूर्व CEO नंदिता सिन्हा स्विगी इंस्टामार्ट की नई CEO होंगी।

वह 3 अगस्त, 2026 से अपना पदभार संभालेंगी। नंदिता सिन्हा और अमितेश झा दोनों ने फ्लिपकार्ट इकोसिस्टम में कई वर्षों तक काम किया है।

कंपनी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में स्विगी इंस्टामार्ट का कारोबार और मजबूत होगा तथा ग्राहकों को बेहतर सेवाएं, तेज डिलीवरी और पहले से अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी।