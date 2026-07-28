स्विगी इंस्टामार्ट के CEO अमितेश झा ने दिया इस्तीफा, नंदिता सिन्हा संभालेंगी कमान
क्या है खबर?
स्विगी इंस्टामार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमितेश झा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमितेश को पहले फ्लिपकार्ट से स्विगी में लाया गया था और उन्होंने इंस्टामार्ट के कारोबार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब क्विक कॉमर्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धा लगातार तेज होती जा रही है और कंपनियां बेहतर नेतृत्व के साथ कारोबार बढ़ाने पर जोर दे रही हैं।
जिम्मेदारी
नंदिता सिन्हा संभालेंगी जिम्मेदारी
कंपनी ने आज (28 जुलाई) बताया है कि अमितेश के बाद मिंत्रा की पूर्व CEO नंदिता सिन्हा स्विगी इंस्टामार्ट की नई CEO होंगी।
वह 3 अगस्त, 2026 से अपना पदभार संभालेंगी। नंदिता सिन्हा और अमितेश झा दोनों ने फ्लिपकार्ट इकोसिस्टम में कई वर्षों तक काम किया है।
कंपनी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में स्विगी इंस्टामार्ट का कारोबार और मजबूत होगा तथा ग्राहकों को बेहतर सेवाएं, तेज डिलीवरी और पहले से अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
भरोसा
स्विगी ने नए नेतृत्व पर जताया भरोसा
स्विगी के प्रबंध निदेशक और समूह CEO श्रीहर्ष मजेटी ने कहा कि नंदिता सिन्हा भारत की सबसे सक्षम कंज्यूमर इंटरनेट लीडर्स में शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि ग्राहकों की जरूरतों को समझने, मजबूत नेतृत्व और संचालन का उनका अनुभव स्विगी इंस्टामार्ट को नई दिशा देगा।
कंपनी को विश्वास है कि उनके नेतृत्व में कारोबार का विस्तार होगा, टीम और मजबूत बनेगी तथा प्रतिस्पर्धा में कंपनी की स्थिति लगातार बेहतर होती जाएगी।