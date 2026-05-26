सुजलॉन एनर्जी को नए ऑर्डर बुक के साथ वित्त वर्ष 2027 में बंपर ग्रोथ की उम्मीद

वित्त वर्ष 26 की कमाई 16,700 करोड़ रुपये, मुनाफा 3,100 करोड़ रुपये

पिछला साल सुजलॉन के लिए शानदार रहा। कंपनी की कमाई 54 फीसदी बढ़कर 16,700 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जबकि मुनाफा उछलकर 3,100 करोड़ रुपये हो गया।

साथ ही, उसका मार्जिन भी बेहतर बना रहा। कंपनी को अपने ज्यादातर ऑर्डर सरकारी और औद्योगिक ग्राहकों से मिले।

सुजलॉन को उम्मीद है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत सरकार के बढ़ते जोर से अगले 2 सालों में विंड इंस्टॉलेशन 8-10GW तक बढ़ जाएंगे, भले ही उत्पादन लागत थोड़ी बढ़ जाए।

कंपनी की योजना है कि वह अपने ऑर्डर बुक का लगातार विस्तार करती रहे और उद्योग में एक अग्रणी कंपनी के तौर पर अपने मार्जिन को मजबूत बनाए रखे।