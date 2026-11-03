AI के कारण SUSE में छंटनी की तैयारी, करीब 190 कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी

कंपनी के CEO ने कर्मचारियों को भेजे मैसेज में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन के बढ़ते इस्तेमाल से सॉफ्टवेयर कंपनियों के काम करने का तरीका बदल रहा है।

अब कुछ टीमें पहले के मुकाबले कम कर्मचारियों के साथ ज्यादा काम कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी का मौजूदा ढांचा और खर्च भविष्य की जरूरतों के मुताबिक नहीं है।

ऐसे में SUSE को अपने कामकाज में बदलाव करना और कुछ पदों की संख्या घटाना जरूरी हो गया है।