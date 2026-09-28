UPI MDR शुल्क पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

UPI MDR शुल्क पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:21 pm Sep 28, 202601:21 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ UPI पर्सन-टू-मर्चेंट भुगतान पर MDR लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को फिलहाल नहीं रोका है। कोर्ट के इस रुख के बाद नई व्यवस्था आगामी 15 अक्टूबर से लागू होने की स्थिति में है। हालांकि, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और अदालत आगे भी इसकी सुनवाई करेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस शुल्क को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें जरूरी जानकारी देनी होगी।