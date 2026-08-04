सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के RBI को दिए निर्देश

बैंच ने कहा कि वे ऐसी धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए तैयार किए गए शिकायत निवारण और पैसे की वापसी वाले सिस्टम को तेजी से अपनाएं और लागू करें।

यह आदेश फर्जी दस्तावेजों से जुड़े डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करते हुए दिया है।

RBI को सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को SOP की कॉपी उपलब्ध कराने और राज्यों को इन व्यवस्थाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए।