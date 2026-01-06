सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में अरविंद धाम को दी जमानत

जांच ED और CBI की जांच का आधार ED के मुताबिक, यह मामला CBI की FIR से जुड़ा है, जो IDBI बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायतों पर दर्ज हुई थी। जांच एजेंसी का कहना है कि लोन धोखाधड़ी, फ्रॉड और आपराधिक विश्वासघात के जरिए डायवर्ट किए गए। इससे बैंकों को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फरवरी, 2024 में PMLA के तहत इस मामले की जांच शुरू की गई थी।

नुकसान बैंकों को हुआ भारी वित्तीय नुकसान ED ने आरोप लगाया है कि एमटेक ग्रुप ने 15 से अधिक बैंकों से लिए गए करीब 25,000 करोड़ रुपये के लोन पर डिफॉल्ट किया है। ग्रुप की कई कंपनियों को इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया में भेजा गया है। जांच एजेंसी के अनुसार, समाधान प्रक्रिया के बाद भी बैंकों को 80 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ। इस पूरे मामले से देश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा है।

