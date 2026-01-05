सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी पावर को दी बड़ी राहत, जानिए क्या है मामला 

आदेश

न्यायालय ने क्या दिया आदेश?

न्यायाधीश अरविंद कुमार और एनवी अंजारी की पीठ ने कहा कि यह शुल्क कानून के दायरे में नहीं आता और सरकार किसी अवैध कर के तहत एकत्र की गई राशि को अपने पास नहीं रख सकती। अदालत ने सीमा शुल्क अधिकारियों को अडाणी समूह की कंपनी से वसूला गया शुल्क वापस करने का निर्देश दिया और संबंधित सीमा शुल्क आयुक्त को फैसले की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर सत्यापन पूरा करके रिफंड जारी करने को कहा है।