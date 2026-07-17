शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स क्यों 800 अंक से ज्यादा उछला?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (17 जुलाई) तेजी देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 800 अंकों से अधिक ऊंचाई दर्ज हुई। आज दोपहर 01:30 बजे के करीब सेंसेक्स 750 अंक की तेजी के साथ 77,937 पर था, वहीं निफ्टी 50 191 अंक चढ़कर 24,264 पर कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार से ही बाजार में खरीदारी का माहौल बना रहा और कई बड़े शेयर मजबूत बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे।
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IT और बैंकिंग शेयरों में बढ़ी खरीदारी
बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह IT और बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी रही है।
टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, HCL टेक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े शेयरों में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की।
इसके चलते दोनों सेक्टर मजबूत बढ़त के साथ कारोबार करते रहे। वहीं इन बड़े शेयरों की तेजी का सीधा असर सेंसेक्स और निफ्टी की चाल पर भी देखने को मिला।
#2
रिलायंस समेत बड़े शेयरों ने दिया सहारा
रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में मजबूत बढ़त भी आज शेयर बाजार की तेजी की बड़ी वजह रही।
इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और दूसरे बड़े शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली है। इन सभी कंपनियों में आई जोरदार तेजी से बाजार को लगातार सहारा मिला है।
हालांकि, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में उतनी मजबूती नहीं दिखी और कई शेयर दबाव में कारोबार करते नजर आए।
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रुपये में मजबूती और बेहतर माहौल का असर
घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल का असर रुपये पर भी देखने को मिला और डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा मजबूत हुई।
बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ने से खरीदारी का रुख बना रहा। बेहतर कारोबारी माहौल और बड़े शेयरों में लगातार बढ़त के कारण प्रमुख सूचकांक ऊंचे स्तर पर कारोबार करते रहे।
पूरे दिन बाजार में तेजी का माहौल बना रहा और निवेशकों की नजर आगे आने वाले कारोबारी घटनाक्रम पर बनी रही।