शेयर बाजार में जोरदार तेजी

शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स क्यों 800 अंक से ज्यादा उछला?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:13 pm Jul 17, 202602:13 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (17 जुलाई) तेजी देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 800 अंकों से अधिक ऊंचाई दर्ज हुई। आज दोपहर 01:30 बजे के करीब सेंसेक्स 750 अंक की तेजी के साथ 77,937 पर था, वहीं निफ्टी 50 191 अंक चढ़कर 24,264 पर कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार से ही बाजार में खरीदारी का माहौल बना रहा और कई बड़े शेयर मजबूत बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे।