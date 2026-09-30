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शेयर बाजार: IOC, HPCL और BPCL समेत अन्य तेल कंपनियों के शेयर क्यों चढ़े?
शेयर बाजार में तेल कंपनियों के शेयरों में तेजी

शेयर बाजार: IOC, HPCL और BPCL समेत अन्य तेल कंपनियों के शेयर क्यों चढ़े?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 30, 2026
12:51 pm
क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (30 सितंबर) तेल कंपनियों के शेयरों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच तेल और गैस कंपनियों के कई शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। बुधवार के कारोबार में BSE पर तेल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी बढ़ी है। बाजार में निवेशकों की नजर अब कच्चे तेल की कीमतों में आगे होने वाले बदलाव और कंपनियों के मुनाफे पर है।

#1

IOC, HPCL और BPCL में बढ़त

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) के शेयर बुधवार को इंट्राडे कारोबार में 3 प्रतिशत तक चढ़े।

गैस कंपनी GAIL के शेयरों में भी बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा, पेट्रोनेट LNG, इंद्रप्रस्थ गैस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी मजबूत रहे।

वहीं, कच्चे तेल की खोज और उत्पादन करने वाली कंपनियों ONGC और ऑयल इंडिया के शेयरों में गिरावट आई।

#2

कच्चा तेल सस्ता होने से कंपनियों को फायदा

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से तेल बेचने वाली कंपनियों के मुनाफे को फायदा मिल सकता है।

मंगलवार को कच्चे तेल की कीमत में 2.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जो एक सप्ताह से ज्यादा समय में सबसे बड़ी गिरावट थी। इसके बाद बुधवार सुबह ब्रेंट क्रूड करीब 103 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

कीमत घटने से तेल कंपनियों के पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री पर मिलने वाला मार्जिन बढ़ सकता है।

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#3

अपस्ट्रीम कंपनियों पर दबाव

कच्चे तेल की कम कीमतों का असर तेल की खोज और उत्पादन करने वाली कंपनियों पर उल्टा पड़ता है, क्योंकि इससे उनकी कमाई और तेल की बिक्री से मिलने वाली रकम घट सकती है।

इसी वजह से ONGC और ऑयल इंडिया के शेयरों में गिरावट देखी गई। इनक्रेड कैपिटल वेल्थ का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड 2026 में 88 डॉलर, 2027 में 76 डॉलर और 2028 में 72 डॉलर प्रति बैरल रह सकता है।

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