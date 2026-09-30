शेयर बाजार में तेल कंपनियों के शेयरों में तेजी

शेयर बाजार: IOC, HPCL और BPCL समेत अन्य तेल कंपनियों के शेयर क्यों चढ़े?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:51 pm Sep 30, 202612:51 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (30 सितंबर) तेल कंपनियों के शेयरों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच तेल और गैस कंपनियों के कई शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। बुधवार के कारोबार में BSE पर तेल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी बढ़ी है। बाजार में निवेशकों की नजर अब कच्चे तेल की कीमतों में आगे होने वाले बदलाव और कंपनियों के मुनाफे पर है।