चुनावी नतीजों के बीच शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 900 अंक चढ़ा

चुनावी नतीजों के बीच शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 900 अंक चढ़ा
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बीच भारतीय शेयर बाजार में आज (4 मई) बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ देर बाद सेंसेक्स में 900 अंकों की उछाल दर्ज हुई है। सुबह करीब 9:40 बजे, सेंसेक्स 918.15 अंक बढ़कर 77,831.65 पर था, जबकि निफ्टी 267.60 अंक बढ़कर 24,265.15 पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में ही निवेशकों का रुझान सकारात्मक दिखा और बाजार में खरीदारी बढ़ी।
चुनावी बढ़त
चुनावी बढ़त से निवेशकों का भरोसा मजबूत
भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी का एक बड़ा कारण चुनाव नतीजों के शुरुआती रुझान रहे। रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में बढ़त बनाए हुए है। इससे निवेशकों में स्थिर सरकार की उम्मीद बढ़ी है, जिसका असर बाजार पर दिखा। राजनीतिक स्थिति स्पष्ट होने से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ और उन्होंने शेयरों में खरीदारी बढ़ाई, जिससे सूचकांकों में अच्छी बढ़त देखने को मिली।
तेल कीमत
तेल कीमतों में नरमी से मिला सहारा
वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में आई नरमी ने भी बाजार को सहारा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर चिंताएं कुछ कम हुई हैं। इससे सप्लाई से जुड़ी कई आशंकाएं घटी हैं और कीमतों पर दबाव कम हुआ है। तेल सस्ता होने से कंपनियों की लागत घटने की उम्मीद बढ़ी, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना और निवेशकों ने खरीदारी बढ़ाई।
ऑटो शेयर
ऑटो शेयरों में तेजी से बाजार को मजबूती
ऑटो सेक्टर में आई मजबूत खरीदारी ने भी बाजार को ऊपर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। ऑटो इंडेक्स में करीब 1.7 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी जैसे बड़े शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई, जिसका कारण बेहतर मासिक बिक्री आंकड़े रहे। इन कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन से निवेशकों का भरोसा बढ़ा और पूरे बाजार को मजबूती मिली, जिससे सूचकांक ऊंचे स्तर पर पहुंचे।