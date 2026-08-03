शेयर बाजार में 600 अंक उछला सेंसेक्स

शेयर बाजार में 600 अंक उछला सेंसेक्स, क्या है तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:57 pm Aug 03, 202602:57 pm

क्या है खबर?

﻿भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज (3 अगस्त) तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मजबूत बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। दोपहर करीब 01:30 बजे सेंसेक्स 621 अंक बढ़कर 78,715 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 205 अंक चढ़कर 24,589 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। बाजार में निवेशकों का भरोसा मजबूत दिख रहा है और खरीदारी का माहौल दिखाई बना हुआ है।