शेयर बाजार: सेंसेक्स में 450 अंकों की उछाल, क्या है तेजी की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (22 जून) सुबह-सुबह बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 450 अंकों की उछाल दर्ज हुई। सुबह 10:30 बजे के करीब सेंसेक्स 453 अंकों की बढ़त के साथ 77,256 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 50 134 अंक चढ़कर 24,147 पर था। अमेरिकी-ईरान शांति वार्ता में प्रगति और कुछ बड़े शेयरों में खरीदारी के कारण बाजार में सकारात्मक माहौल देखने को मिला।
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अमेरिका-ईरान वार्ता में प्रगति से बढ़ा भरोसा
शेयर बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में प्रगति की खबर है। दोनों देशों के बीच बातचीत के पहले दौर में अंतिम समझौते के लिए रोडमैप पर आगे बढ़ने की जानकारी सामने आई है, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका कुछ कम हुई है। इसके अलावा, एशियाई बाजारों में भी मजबूती देखने को मिली, जिसका सकारात्मक असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा और निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।
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विदेशी निवेशकों की खरीदारी और रिलायंस में तेजी
बाजार में तेजी को विदेशी संस्थागत निवेशकों की मजबूत खरीदारी से भी समर्थन मिला है। शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने हजारों करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। कंपनी की वार्षिक आम बैठक (AGM) में जियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नए ऊर्जा कारोबार से जुड़ी योजनाओं की घोषणा के बाद निवेशकों ने कंपनी के शेयरों में जमकर खरीदारी की।
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IT शेयरों में रिकवरी और कच्चे तेल पर नजर
हाल के दिनों की बिकवाली के बाद सोमवार को IT शेयरों में फिर खरीदारी लौटी, जिससे निफ्टी IT इंडेक्स में भी बढ़त दर्ज हुई। निवेशकों ने कमजोर प्रदर्शन के बाद इस सेक्टर में दोबारा दिलचस्पी दिखाई। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज उछाल देखने को मिली, जिससे सतर्कता बनी हुई है। इसके बावजूद, अन्य सकारात्मक संकेतों और मजबूत निवेशक धारणा के कारण भारतीय शेयर बाजार में तेजी का माहौल बना रहा है।