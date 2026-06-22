बाजार खुलते ही सेंसेक्स 450 अंक चढ़ा

शेयर बाजार: सेंसेक्स में 450 अंकों की उछाल, क्या है तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:48 am Jun 22, 202610:48 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (22 जून) सुबह-सुबह बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 450 अंकों की उछाल दर्ज हुई। सुबह 10:30 बजे के करीब सेंसेक्स 453 अंकों की बढ़त के साथ 77,256 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 50 134 अंक चढ़कर 24,147 पर था। अमेरिकी-ईरान शांति वार्ता में प्रगति और कुछ बड़े शेयरों में खरीदारी के कारण बाजार में सकारात्मक माहौल देखने को मिला।