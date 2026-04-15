शेयर बाजार: अप्रैल में 9 प्रतिशत चढ़ा सेंसेक्स, क्या है इस बढ़त की वजहें?

अप्रैल महीने में भारतीय शेयर बाजार में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स अब तक करीब 9 प्रतिशत चढ़ चुका है और यह पिछले कई महीनों की गिरावट को खत्म करता दिख रहा है। इस तेजी की बड़ी वजह वेस्ट एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट मानी जा रही है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और बाजार में खरीदारी का माहौल बना हुआ है, जिससे इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं।

भू-राजनितिक हालात भू-राजनितिक हालात से बढ़ा भरोसा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से बाजार को सहारा मिला है। खबरें हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, जिससे युद्ध खत्म होने की उम्मीद बनी है। हालांकि, अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि यह बातचीत सफल होगी या नहीं। इसके बावजूद बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है, क्योंकि निवेशक मान रहे हैं कि अगर हालात सुधरे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अच्छा पड़ेगा।

तेल तेल की कीमतों में गिरावट का असर हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जो बाजार के लिए राहत की बात है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 95 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई है। इससे महंगाई पर दबाव कम हो सकता है और कंपनियों की लागत भी घट सकती है। हालांकि, अभी भी तेल की कीमतें पूरी तरह स्थिर नहीं हैं और आगे क्या होगा, यह वैश्विक हालात पर निर्भर करेगा, जिससे बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।

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