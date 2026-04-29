शेयर बाजार में तेज उछाल, क्यों सुबह-सुबह सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा चढ़ा?

भारतीय शेयर बाजार के सेंसेक्स में आज (29 अप्रैल) सुबह-सुबह 500 अंकों से अधिक की उछाल देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 574.28 अंक बढ़कर 77,461.19 पर पहुंच गया। NSE निफ्टी 183.35 अंक बढ़कर 24,179.05 पर पहुंच गया है। निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में क्रमशः 0.96 परसेंट और 0.76 परसेंट की बढ़त हुई, जिससे बाजार में मजबूत शुरुआत देखने को मिली।

#1 वैल्यू बाइंग से बाजार को मिला सहारा पिछले कारोबारी सत्र में आई गिरावट के बाद निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी की, जिससे बाजार में तेजी आई। खासकर ऑटो, IT, रियल्टी और FMCG सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। सभी बड़े सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि निवेशकों का भरोसा बना हुआ है और वे गिरावट के बाद अच्छे शेयरों में निवेश करने का मौका देख रहे हैं।

#2 ग्लोबल संकेतों ने बढ़ाई मजबूती एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी भारतीय बाजार को सहारा दिया है। दक्षिण कोरिया, चीन और हांगकांग के बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट भी देखी गई, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिर माहौल का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा और निवेशकों ने खरीदारी को बढ़ावा दिया, जिससे बाजार में मजबूती बनी रही।

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