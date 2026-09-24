सेंसेक्स 800 अंकों से अधिक टूटा

शेयर बाजार: सेंसेक्स 800 अंकों से अधिक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:58 pm Sep 24, 202601:58 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (24 सितंबर) बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज हुई। दोपहर 1:20 के करीब सेंसेक्स 866 अंक गिरकर 73,961 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 भी 280 अंक टूटकर 23,166 पर पहुंच गया। बाजार में गिरावट का असर कई सेक्टर पर दिख रहा है और निवेशकों के बीच चिंता बढ़ी है। खासकर वित्तीय शेयरों में दबाव बना हुआ है।