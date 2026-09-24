शेयर बाजार: सेंसेक्स 800 अंकों से अधिक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (24 सितंबर) बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज हुई। दोपहर 1:20 के करीब सेंसेक्स 866 अंक गिरकर 73,961 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 भी 280 अंक टूटकर 23,166 पर पहुंच गया। बाजार में गिरावट का असर कई सेक्टर पर दिख रहा है और निवेशकों के बीच चिंता बढ़ी है। खासकर वित्तीय शेयरों में दबाव बना हुआ है।
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बीमा नियमों में बदलाव से दबाव
शेयर बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह बीमा क्षेत्र के कमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन भुगतान को लेकर प्रस्तावित बदलाव हैं।
नए प्रस्ताव में लाइफ, हेल्थ और मोटर बीमा पर कमीशन घटाने और लोन से जुड़े बीमा की बिक्री पर भुगतान की सीमा तय करने की बात है। इसके बाद पीबी फिनटेक और मैक्स फाइनेंशियल करीब 10 प्रतिशत गिरे।
एक्सिस बैंक 3.66 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस 3.89 प्रतिशत और बजाज फिनसर्व 2.98 प्रतिशत नीचे रहे।
#2
कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर पार
बाजार पर दूसरी बड़ी चिंता कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं।
ब्रेंट क्रूड 102.24 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया, जबकि डब्ल्यूटीआई क्रूड 91.43 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से तेल की सप्लाई प्रभावित होने की चिंता बढ़ी है।
कच्चे तेल की महंगी कीमत भारत के लिए चिंता बढ़ाती है, क्योंकि इससे आयात बिल बढ़ सकता है और महंगाई, रुपये तथा कंपनियों की कमाई पर भी दबाव पड़ सकता है।
#3
मिडकैप और स्मॉलकैप में भी गिरावट
विदेशी निवेश और वैश्विक बाजार से जुड़े दबाव भी भारतीय शेयर बाजार पर असर डाल रहे हैं।
पिछले सत्र में विदेशी निवेशकों ने 1,617.45 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर खरीदे थे, लेकिन इससे पहले लगातार बिकवाली का दबाव बना हुआ था। गुरुवार को मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर भी कमजोर रहे।
निफ्टी मिडकैप 50 में 1.41 प्रतिशत, मिडकैप 100 में 1.19 प्रतिशत और स्मॉलकैप 100 में 0.76 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है।