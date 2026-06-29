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शेयर बाजार में 350 अंक लुढ़का सेंसेक्स, क्या है आज गिरावट की वजह?
शेयर बाजार में 350 अंक लुढ़का सेंसेक्स

शेयर बाजार में 350 अंक लुढ़का सेंसेक्स, क्या है आज गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jun 29, 2026
01:47 pm
क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (29 जून) गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर करीब 600 अंकों तक टूट गया। दोपहर 1:30 बजे के करीब सेंसेक्स 356 अंकों की गिरावट के साथ 76,759 पर था। निफ्टी 50 की बात करें तो यह 93 अंक लुढ़ककर 23,962 पर कारोबार कर रहा था। बिकवाली के चलते ऑटो और IT शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला, जिससे निवेशकों का रुख भी कुछ कमजोर दिखाई दिया।

बिकवाली

मुनाफावसूली और ऑटो-IT शेयरों में बिकवाली

हाल के दिनों में बाजार में लगातार तेजी देखने के बाद कई निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी। इसका असर सबसे ज्यादा ऑटो और IT शेयरों पर दिखाई दिया। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 1 प्रतिशत और निफ्टी IT इंडेक्स 1 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, आयशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो जैसे बड़े शेयरों में कमजोरी से पूरे बाजार पर दबाव बढ़ गया और कारोबार सुस्त रहा।

तकनीकी वजह

तकनीकी स्तर भी बने गिरावट की वजह

बाजार में तकनीकी स्तर भी गिरावट की एक बड़ी वजह रहे। निफ्टी 24,000 अंक के नीचे फिसल गया, जिससे बिकवाली और तेज हो गई। परसिस्टेंट सिस्टम्स के शेयर में करीब 10 प्रतिशत की गिरावट ने भी IT सेक्टर पर दबाव बढ़ाया। कंपनी के बड़े अधिग्रहण के बाद निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। इससे पूरे सेक्टर में कमजोरी फैल गई और बाजार की तेजी पर भी असर देखने को मिल रहा है।

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सतर्कता

बढ़ी अस्थिरता से निवेशकों में सतर्कता

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का संकेत देने वाला इंडिया VIX भी आज 6 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 13.88 पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। हालांकि, फार्मा और हेल्थकेयर शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, लेकिन उनकी मजबूती पूरे बाजार को संभालने के लिए काफी नहीं रही। फिलहाल निवेशकों की नजर घरेलू और वैश्विक घटनाक्रम पर बनी हुई है।

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