शेयर बाजार में 350 अंक लुढ़का सेंसेक्स

शेयर बाजार में 350 अंक लुढ़का सेंसेक्स, क्या है आज गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:47 pm Jun 29, 202601:47 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (29 जून) गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर करीब 600 अंकों तक टूट गया। दोपहर 1:30 बजे के करीब सेंसेक्स 356 अंकों की गिरावट के साथ 76,759 पर था। निफ्टी 50 की बात करें तो यह 93 अंक लुढ़ककर 23,962 पर कारोबार कर रहा था। बिकवाली के चलते ऑटो और IT शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला, जिससे निवेशकों का रुख भी कुछ कमजोर दिखाई दिया।