शेयर बाजार: सेंसेक्स 2 दिनों में 1,800 अंक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार (29 सितंबर) को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी है। निफ्टी 50 कमजोर होकर 22,732 पर खुला और कुछ ही मिनटों में 22,569 के इंट्राडे स्तर तक पहुंच गया। पिछले दो कारोबारी सत्रों में निफ्टी करीब 550 अंक टूट चुका है। सेंसेक्स 72,633 पर खुलने के बाद 72,064 तक गिरा और लगातार दो सत्रों में 1,800 अंक से ज्यादा फिसल गया। बैंक निफ्टी भी 54,283 से शुरू होकर 53,785 तक पहुंच गया।
बॉन्ड यील्ड
दुनियाभर में बढ़ी बॉन्ड यील्ड
बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह दुनियाभर में बॉन्ड यील्ड का बढ़ना माना जा रहा है।
अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 5 प्रतिशत के पार पहुंच गई है। जापान और फ्रांस में भी बॉन्ड यील्ड ऊंचे स्तर पर है। ऐसे माहौल में निवेशक शेयरों और दूसरे जोखिम वाले विकल्पों से पैसा निकालकर बॉन्ड की ओर बढ़ सकते हैं।
इसकी वजह यह है कि उन्हें बॉन्ड में बेहतर और अपेक्षाकृत सुरक्षित रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है।
तेल
कच्चे तेल की कीमत बनी चिंता
बाजार पर दबाव की दूसरी बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों का ऊंचे स्तर पर बने रहना है।
भारत अपनी घरेलू जरूरत का करीब 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल महंगा रहने से देश में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। इसका असर सरकार के खर्च और राजकोषीय घाटे पर भी पड़ सकता है।
साथ ही महंगे तेल से कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ रही है।
कमाई
कंपनियों की कमाई पर असर का डर
कच्चे तेल की महंगी कीमतों का असर कंपनियों की कमाई पर भी पड़ने की आशंका है।
महंगे कच्चे माल के कारण उत्पादन लागत बढ़ सकती है। वहीं, तेल की कीमत बढ़ने से माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स खर्च भी बढ़ने की संभावना है। इससे कंपनियों के मुनाफे पर दबाव आ सकता है।
बाजार में यह चिंता भी है कि लंबे समय तक चलने वाले अमेरिका-ईरान युद्ध से महंगाई बढ़ सकती है और कंपनियों का कमाई सत्र कमजोर रह सकता है।