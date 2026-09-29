सेंसेक्स 2 दिनों में 1,800 अंक टूटा

शेयर बाजार: सेंसेक्स 2 दिनों में 1,800 अंक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:47 am Sep 29, 202611:47 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार (29 सितंबर) को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी है। निफ्टी 50 कमजोर होकर 22,732 पर खुला और कुछ ही मिनटों में 22,569 के इंट्राडे स्तर तक पहुंच गया। पिछले दो कारोबारी सत्रों में निफ्टी करीब 550 अंक टूट चुका है। सेंसेक्स 72,633 पर खुलने के बाद 72,064 तक गिरा और लगातार दो सत्रों में 1,800 अंक से ज्यादा फिसल गया। बैंक निफ्टी भी 54,283 से शुरू होकर 53,785 तक पहुंच गया।