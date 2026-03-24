शेयर बाजार: सेंसेक्स में सुबह-सुबह आया 1,500 अंकों की उछाल, क्या है तेजी की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (24 मार्च) सुबह-सुबह बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 1,500 अंकों की उछाल दर्ज हुई। सेंसेक्स 1,500 अंक उछलकर 74,212 पर खुला, जबकि निफ्टी 50 400 अंक बढ़कर दिन के अपने सबसे ऊंचे लेवल 22,900 पर पहुंच गया। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखी। इस तेजी से निवेशकों को कुछ ही मिनटों में करीब 5 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ है।

भरोसा वैश्विक माहौल सुधरने से बढ़ा भरोसा बाजार में इस तेजी की एक बड़ी वजह दुनियाभर से आ रहे अच्छे संकेत हैं। अमेरिका और दूसरे बड़े बाजारों में 1 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली, जिससे भारतीय बाजार को मजबूत सहारा मिला। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की खबरों से निवेशकों का भरोसा और ज्यादा बढ़ा है। जब वैश्विक माहौल बेहतर होता है, तो इसका असर भारतीय बाजार पर भी साफ दिखाई देता है और निवेशक ज्यादा खरीदारी करने लगते हैं।

खरीदारी निवेशकों की खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग शेयर बाजार में तेजी की एक वजह यह भी है कि निवेशकों ने जमकर खरीदारी की है। बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों में निवेशकों की संपत्ति करीब 5 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। पहले गिरावट के डर से जिन लोगों ने अपने सौदे बेचे थे, वे अब फिर से तेजी में खरीदारी कर रहे हैं। इसे शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है, जिससे बाजार तेजी से ऊपर जाता है और लगातार खरीदारी का दबाव बना रहता है।

Advertisement