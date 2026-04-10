शेयर बाजार में सेंसेक्स 850 अंक उछला, क्या है तेजी की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (10 अप्रैल) बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 850 अंकों की बढ़त देखने को मिली है, जिससे निवेशकों को कुछ ही देर में 5 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 850 अंक उछलकर 77,501 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 250 अंक बढ़कर 24,036 के स्तर पर पहुंच गया। मिड और स्मॉलकैप शेयरों में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई है।

#1 अमेरिका-ईरान बातचीत से बढ़ी उम्मीद आज बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत को लेकर उम्मीद है। निवेशकों को लग रहा है कि अगर तनाव कम होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है। इससे वैश्विक आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। इसी उम्मीद में बाजार में खरीदारी बढ़ी है और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है, जिसका सीधा असर शेयर बाजार की तेजी में दिख रहा है।

#2 ग्लोबल मार्केट से मिला सपोर्ट दुनिया के अन्य बाजारों से भी आज सकारात्मक संकेत मिले हैं। अमेरिका के शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद एशियाई बाजारों में भी तेजी आई। जापान और दक्षिण कोरिया के बाजार करीब 2 प्रतिशत तक ऊपर रहे। इससे भारतीय बाजार को भी मजबूती मिली। वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा बढ़ा और उन्होंने खरीदारी बढ़ाई, जिससे बाजार में लगातार तेजी बनी रही।

Advertisement