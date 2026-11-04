शेयर बाजार में सेंसेक्स 3 दिन में 3,000 अंक उछला

शेयर बाजार में सेंसेक्स 3 दिन में 3,000 अंक उछला, क्या है तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:40 pm Nov 04, 202602:40 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में 3 दिनों से लगातार बढ़त का सिलसिला जारी है। 3 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स अब तक 3,000 अंकों से अधिक चढ़ चुका है। 2 नवंबर को सेंसेक्स में 1,233 अंक और 3 नवंबर को 1,225 अंकों की तेजी आई थी। बुधवार सुबह भी इसमें करीब 400 अंकों की बढ़त देखी गई। वहीं, निफ्टी भी 23,800 के स्तर से ऊपर कारोबार करता नजर आया। लगातार तेजी से निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है।